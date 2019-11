Militello Rosmarino (ME): lo scandalo della suora incinta da Barbara D'Urso

Uno scandalo troppo ghiotto, quello della suora rimasta incinta in provincia di Messina, perché un programma televisivo di gossip, come quello di Barbara D'Urso non se ne occupasse.





L'inviato di "Live - Non è la d'Urso" si è recato nel convento di Militello Rosmarino per "indagare" sulla vicenda; ponendo alcune domande alle consorelle del convento interessato e alla gente del luogo.





La suora, come sappiamo si era recata all'ospedale di Sant'Agata Militello accusando forti dolori allo stomaco, accompagnata dalle consorelle, e lì avrebbe scoperto di essere in dolce attesa.





E' stato lo spunto per approfondire, durante lo show, il tema della di "chiesa e castità" e naturalmente fare audience.





Durante il programma è intervenuto anche Vittorio Sgarbi, il quale ha dichiarato : "Una volta sono stato in un convento in Sicilia e le suore mi hanno ricevuto. La più giovane era una studiosa d'arte e scrittrice. Le ho chiesto perché fosse lì, lei mi ha risposto che era l'amore per Gesù. Dopo tre mesi mi ha chiamato per dirmi che aveva lasciato il convento".