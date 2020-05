Destini Individuali e collettivi, in: “Previsioni per garantire e previsioni per orientare   Maestri 47-48”

Ecco allora la sociologa chiarirci come in realtà, una nuova frontiera è stata raggiunta dalla scienza della previsione, articolata in branche di settore sempre più finemente trattanti i dati per gli specifici obiettivi. Ci dovrebbe ancor più allarmare ciò, per ciò che riguarda la nostra profilazione individuale, tratta dalle più varie assunzioni di dati contenuti in quel gran pentolone della rete, in cui si riversa di tutto e che i sistemi previsionali generici, autogestentisi perché autoapprendenti, trattano.