Indagini sul prima e sul dopo, in: “Benedette Imperfezioni di storie senza tempo e senza spazio   Maestri 41-42”

Mantiene, la forza di gravità, per un tempo lunghissimo, per quanto ne sappiamo, in equilibrio, pur tra avvicinamenti ed allontanamenti che potremmo spiegarci con le orbite ellissoidali, due corpi celesti fluttuanti in un sistema in un qualche equilibrio, ma anche, fa precipitare repentinamente un oggetto al suolo, perché privo di energia, che, se gliene conferissimo, volerebbe, come facciamo volare gli aerei, sin quando gli imprimiamo energia che contrasta la forza di gravità e sinché la portanza delle ali lo permette, plana, per poi discendere come fanno gli alianti.