Messina, Galleria Arte Cavour: il pittore Montaperto per il prossimo vernissage

“Colore e forma" è il titolo della mostra d'arte che si aprirà sabato 26 gennaio 2019, ore 18, presso la Galleria Arte Cavour di Corso Cavour 119, Messina.





Montaperto, pittore e scultore siciliano autodidatta, opera in Sicilia e in Toscana ed espone a Messina dopo un lungo periodo di riflessione lontano dalle gallerie d'arte.





Montaperto è un artista che agisce nell'ambito del figurativo, le sue opere sono sincere nella creazione e immediate nella comprensione.





In questo senso i suoi lavori parlano direttamente al cuore dello spettatore; non per questo sono opere semplici in se stesse, sono il frutto di grande esperienza artistica e mostrano una concezione di arte e vita che trascende le barriere di comprensione intellettuale tra artista e visitatore.





Il concetto diviene chiaro citando una sua frase: Con le mie opere si può semplicemente dire “mi piace” o “non mi piace”, non è necessario dire “non l’ho capita”.





Montaperto, illustratore di fama internazionale, espone pitture e sculture create con tecniche varie, usando quello che ritiene più adatto al soggetto ritratto e all’impressione che gli ha dato e che vuole trasmettere.