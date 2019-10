Tentato rapimento a Nizza di Sicilia (ME): bimba di 5 anni salvata dalle urla della nonna. La smentita del sindaco Briguglio

I fatti sarebbero avvenuti nella giornata di giovedì, intorno alle ore 17: una bimba di soli 5 anni stava giocando nel lungomare di Nizza dentro l'area giochi, quando due uomini usciti da un veicolo l'avrebbero afferrata improvvisamente, tentando di trascinarla all'interno della loro auto.





Secondo quanto riportato da MessinaToday e da ilGiornale , la piccola era in compagnia della nonna che, accortasi di quanto stava accadendo alla nipotina, avrebbe iniziato a gridare disperatamente, attirando l'attenzione dei passanti e facendo così desistere i presunti rapitori dal loro intento.





I due uomini avrebbero quindi lasciato la bimba e si sarebbero dati alla fuga a tutta velocità sulla loro auto; a quanto pare un veicolo scuro.





Sulla vicenda starebbero indagando i Carabinieri, i quali avrebbero interrogato i passati presenti nel tentativo di ricostruire l'accaduto e individuare i presunti malviventi. Per lo spavento, la nonna della bimba è stata condotta al pronto soccorso.



In merito a tale notizia, è intervenuto (dalla sua pagina facebook) il sindaco di Nizza di Sicilia, Piero Briguglio, il quale avrebbe smentito l'accaduto, riferendo che i Carabinieri di Roccalumera non avrebbero in carico nessuna indagine in tal senso.