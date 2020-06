Due tensioni fantascientifiche, in : “Mantegna e Beethoven  Maestri 49-50”

V’è un misto di timore per l’implacabilità del tempo e, di rispetto, per un giudice che in fondo sentiamo come saggio, se solo pensiamo ai nostri limiti biologici, che pure, altri entusiasti, ipotizzano, un giorno, con la scienza, potremmo essere in grado di sconfiggere, capaci di disporre a piacimento della totalità dei ricambi di parti ed organi del nostro corpo.