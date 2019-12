Grand bal d'Italie a BruxellesPer la charitydi Maria Teresa prestigiacomoBruxelles. Il 7 dicembre Grand Bal d' Italie a Bruxelles, per la charity, tra canzoni, musica e danza latino-americana e il ricordo di personaggi illustri che ci hanno lasciato nel 2019. Il tutto condito da una cena gourmande e da ricchi premi di una tombola. Abito chic di Lucia Caccamo stilista italiana, collier di Manuela Muscara' deL ' Orsetto di Messina, borsa esclusiva Sicily Icons di Teresa Mazza...in conclusione eleganza italiana e cultura italiana, ricordando i 500 anni di Leonardo da Vinci e avendo per mission...la charity. Benedetta Dentamaro, volontaria della Commissione Europea, nel comitato organizzatore del prestigioso evento che reca il logo della Ambasciata d' Italia in Belgio.Vedasi sotto il comunicato per l' evento.Comites Bruxelles, Brabante e FiandreQuarta edizione del Grand Bal d’Italie, il ballo di beneficenza organizzato dal Comites BelgioLe più belle città e regioni d’Italia saranno messe in valore durante la quarta edizione del galà di beneficenza del Comites di Bruxelles a tema "Souvenir d'Italie" che si terrà il prossimo 7 dicembre.La manifestazione ha ispirato una collettiva di fotografie di scorci e volti del Bel Paese a sostegno dei malati di Alzheimer, curata da Welcome in Passione Foto, che sarà presentata in anteprima al galà per poi essere esposta al Parlamento europeo.Ancora arte e impegno sociale con il progetto che unisce design e tradizione tessile sarda, presentato da Studio Pratha, direttamente dall’Accessible Art Fair di Bruxelles.Uno spazio sarà riservato a Matera capitale della cultura 2019 attraverso fotografie originali e la degustazione di un vino della regione, l'Aglianico del Vulture durante la cena di gala ideata dallo chef Angelo Galasso come tour gastronomico dei territori.Altri momenti riprodurranno l’atmosfera di ‘Vacanze romane’ con l’emblematica Vespa d’epoca (courtesy Garage Vincent) e coinvolgeranno il pubblico nelle danze folkloristiche salentine.L'evento, patrocinato quest’anno dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, mira a promuovere l’integrazione della comunità italiana in Belgio e raccogliere fondi per sostenere le associazioni che lavorano su progetti umanitari in Belgio. Allo stesso tempo il Grand Bal d’Italie valorizza all’estero il patrimonio culturale italiano e il Made in Italy.L’edizione 2019 si propone inoltre di celebrare il 500° anniversario del genio di Leonardo Da Vinci attraverso un’esposizione offerta dall’Ambasciata d’Italia a Bruxelles e il 70° anniversario Abarth (courtesy Motor Village Belgium). Durante la serata saranno ricordate alcune delle personalità italiane che ci hanno lasciato quest’anno (Zeffirelli, Bongusto, Camilleri, De Crescenzo). Un momento musicale sarà dedicato al decimo anniversario della scomparsa di Fabrizio De André.Molti gli sponsor che hanno supportato l’iniziativa, tra cui BNP Paribas Fortis, Salvatore Ferragamo, Confartigianato imprese Bergamo, Esse Caffé, Ferrero, Campari, The Bridge, Acqua dell’Elba. Per informazioni e programma: http://www.grandbalditalie.euFoto (precedente edizione): Raffaele Napolitano, Presidente Com.It.Es. di Bruxelles, Brabante e Fiandre e coordinatore Com.It.Es.Belgio – Benedetta Dentamaro, Segretario generale Com.It.Es. di Bruxelles, Brabante e Fiandre e direttore artistico della manifestazione e i campioni belgi di balli latini Giuseppe Dell’aria e Irina Perez Lopez.